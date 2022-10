VIDÉO - Octobre rose : contre le cancer du sein, une prévention plus fine, et des traitements mieux ciblés

Aujourd'hui, la guérison concerne 70 à 80% des femmes. Les efforts se concentrent sur celles qui rechutent, et là aussi, les traitements ont évolué. "Pour les patientes qui récidivent", explique le docteur Marie-Paule Sablin, "on parle de maladie chronique". La spécialiste décrit "des patientes qui ont des traitements au long cours, des patientes qui pour certaines arrivent à travailler", ou veulent partir en vacances. Optimiste, le docteur Sablin constate les progrès à grands pas de la recherche, et est certaine que "dans dix ans on guérira plus de patientes".