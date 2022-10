Octobre rose : des traitements toujours plus personnalisés

Il y a 20 ans, le dépistage généralisé du cancer du sein pour les plus de 50 ans avait bien du mal à démarrer. À l'époque, 36 000 cas de cancer étaient diagnostiqués chaque année. Les progrès réalisés permettent d'en dépister le double 20 ans plus tard. L'imagerie et les traitements ont déjà connu des avancées spectaculaires. Aujourd'hui, la révolution se passe sous le microscope, lors de l'examen extrêmement fin de chaque cellule des tumeurs prélevées sur les patientes. "L'analyse des tissus sous le microscope, et demain grâce à des outils d'intelligence artificielle qui sont en train d'arriver, va déterminer les différences entre les différentes tumeurs du sein", explique le Dr Anne Vincent-Salomon.