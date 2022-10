On change d'heure ce week-end : quel impact sur notre santé ?

Mais selon une étude de la Commission européenne, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne : les inconvénients seraient beaucoup plus visibles chez les personnes âgées, les malades et les enfants. Le sommeil est très personnel, chacun le "vit" différemment. "C'est un faux débat de dire que tout le monde sera impacté : certains sont des couche-tôt, d'autres des lève-tard, donc on peut être très sensible au passage à l'heure d'hiver mais ne rien ressentir lors de l'heure d'été", ajoute le Dr Gérard Vincent.

D'ailleurs, quel passage, en mars ou en octobre, est le plus difficile à vivre ? Impossible à dire, faute d'étude concrète sur le sujet. En 2008 cependant, une étude suédoise parue dans le New England Journal of Medicine montrait de plus graves conséquences lorsqu'il s'agit de l'heure d'été : une augmentation des crises cardiaques dans les trois jours suivant cette période contre 5 % de moins lors du passage à l'heure d'hiver.