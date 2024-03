VIDEO - "On se sent pas tout seul" : rencontre avec des ados en situation d'obésité dans un centre d'accueil spécialisé

Alors qu'un Français sur six est touché par l’obésité, les jeunes sont de moins en moins épargnés. Une équipe de TF1 s'est rendue dans un centre spécialisé dans l'accompagnement d'adolescents obèses ou en surpoids. Objectif : retrouver de bonnes habitudes alimentaires et se sentir mieux dans ses baskets.

"Avant, je mangeais toujours les mêmes légumes et quand ma mère en faisait, je ne goutais pas". Comme Louise, de nombreux adolescents atteints d'obésité profitent des vacances scolaires pour participer à des ateliers de cuisine au Centre de médecine physique et de réadaptation "La clairière" à Flers dans l'Orne. Objectif : apprendre à changer leur alimentation en joignant la théorie à la pratique.

"Je peux le dire de manger des légumes, pour autant quand on n'a pas l'habitude ou quand on pense ne pas aimer ça, ça peut être frein", explique dans le reportage en tête de cet article, Nathalie Pottier, diététicienne qui supervise l'atelier. "Le fait de faire, on s'aperçoit que ça peut être facile et très bon", poursuit-elle.

"Des jeunes à peu près pareils que moi"

Nolan et Steeve, qui fréquentent eux aussi régulièrement le sente, partagent une chambre. En près de deux ans de suivi, ils ont grandi et ont perdu chacun cinq kilos.

Mais au-delà de la perte de poids, l’important, c’est que les adolescents se sentent mieux dans leurs baskets. Pour cela, de nombreuses activités sont organisées, comme dans une patinoire. Et pour cause : à l'adolescence, la confiance en soi est souvent ce qui manque le plus. "Le fait d'être avec des jeunes à peu près pareils que moi c'est mieux parce qu'on se sent pas tout seul", explique Louise, qui assure qu'il y a deux ans, elle aurait été beaucoup plus réticente à chausser des patins.

A titre de repère, en moyenne, les jeunes restent suivis entre deux et cinq ans dans des centres spécialisés comme celui-ci.