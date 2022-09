Orthophonistes : ces départements où il faut jusqu'à un an pour obtenir un rendez-vous

Dans l'Aisne, c'est pire. On compte la moitié moins de praticiens. Cette orthophoniste déplore car son département attire moins les professionnels. À cause de cette pénurie, elle est obligée de refuser trois appels par jour faute de place. "On entend leur colère (...). On ne peut pas travailler 24 heures sur 24", explique Audrey Carrier-Lemaître.