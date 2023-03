Folie de l'Ozempic sur TikTok : l'usage détourné de l’antidiabétique en pilule minceur inquiète les autorités

L’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) lance l’alerte et demande aux professionnels de santé d’être vigilants. "C’est important de prévenir le médecin pour qu’il puisse ne pas céder à la pression exercée éventuellement dans son cabinet et le pharmacien qui peut exercer son verrou de prescription en ne délivrant pas un médicament s’il sait que la personne n’est pas diabétique par exemple", explique Isabelle Yoldjian, directrice médicale de l’ANSM. En un an, en France, au moins 2000 personnes non diabétiques auraient réussi à se procurer ce médicament.