Le mystère des formes asymptomatiques de Covid-19 enfin percé ?

Pourquoi certaines personnes infectées par le Covid-19 sont presque systématiquement asymptomatiques ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre une équipe de chercheurs américains dans le cadre d'une étude dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue Nature. Il en ressort que les personnes porteuses d'un variant génétique particulier ont deux fois plus de chance de ne pas tomber malades lorsqu'elles contractent Covid-19. Ceux dotés de deux copies de ce variant ont même huit fois plus de chance d'être asymptomatiques, selon ces travaux menés par la Pr Jill Hollenbach, de l'Université de Californie et relayés mercredi.

Si les chercheurs ont espoir que leur découverte pourra ouvrir sur de nouveaux traitements ou vaccins à l'avenir, ils ont prévenu que ces premières conclusions pouvaient s'avérer possiblement limitées et mériteraient d'être corroborées. D'une part parce que la plupart des participants à l'étude étaient blancs et d'autre part parce que cette dernière couvrait seulement le début de la pandémie et n'incluait pas les réinfections.