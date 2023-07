Par quoi les moustiques sont-ils attirés ? Le 20H vous répond

Par quoi les moustiques sont-ils attirés ?

Ni par la lumière, ni par le sucre, contrairement à ce qui se dit ! Ils vous repèrent grâce au dioxyde de carbone que vous dégagez en respirant, comme le montre cette récente étude américaine sur la question.

Existe-t-il des peaux à moustique ? "Les moustiques ont un sens de l’odorat extrêmement développé", explique-t-on à la Direction Générale de la Santé, qui actualise ces cartes officielles de présence du moustique tigre en France métropolitaine. "Ils choisissent de vous piquer vous, plutôt que votre voisin, à cause des bactéries présentes à la surface de votre peau." De votre odeur corporelle, en clair ! Plus vous transpirez, plus vous êtes une cible de choix : "Par exemple, si vous avez consommé de l’alcool", ou à l’inverse si vous êtes enceinte, la température de votre corps est plus élevée.