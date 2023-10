"Pas de recrudescence des punaises de lit" dans les transports, assure Clément Beaune

Le ministre tempère. Clément Beaune assure ce mercredi après une réunion au ministère des Transports qu'il n'y

a "pas de recrudescence" de la présence de punaises de lit dans les transports. "Il n'y a pas de recrudescence des punaises de lit" dans les transports, a-t-il promis. "Il y a du sérieux, chaque cas signalé reçoit une réponse, une vérification", et aucun de ceux signalés "ces dernières semaines" à la RATP et à la SNCF ne sont avérés, a assuré Clément Beaune lors d'un point presse.

Une réunion a eu lieu ce mercredi au ministère des Transports pour faire le point sur plusieurs signalements reçus, au moment où les punaises de lit sont l'objet d'une inquiétude croissante dans l'opinion et dans la classe politique. Parmi les entreprises, organisations ou associations présentes à la réunion se trouvaient la SNCF, la RATP, l'organisation patronale des transports publics et ferroviaires UTP, la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), l'Union des aéroports français (UAF), la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) ainsi que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT).