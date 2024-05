Pas plus de risque de cancer pour les enfants nés sous PMA, révèle une étude

Une vaste étude a montré que le risque de cancer n'est pas plus élevé chez les enfants nés après une assistance médicale à la procréation, par rapport à ceux conçus naturellement. Une légère augmentation du risque de leucémie est néanmoins observée. Pour autant, on ne sait pas si cette hausse est liée aux techniques de PMA ou à des facteurs autres.

Une étude aux résultats rassurants. Des scientifiques de l'Inserm et du groupement d'intérêt scientifique EPI-PHARE (ANSM/Cnam), rejoints par des experts de la procréation médicalement assistée (PMA), ont publié dans la revue JAMA Network Open ce vendredi 3 mai, les résultats d'une vaste étude menée sur plus de 8,5 millions enfants nés en France entre 2010 et 2021.

Selon cette étude, et à partir de l'analyse de ces données, les chercheurs peuvent affirmer que les enfants nés après une assistance médicale à la procréation (AMP, autre nom de la PMA) ne développent pas plus de cancer que les autres.

"Une légère augmentation du risque de leucémie"

"Les techniques de PMA sont assez récentes et de nombreuses études ont montré jusqu'ici des résultats assez hétérogènes, il fallait compléter les informations existantes", a justifié à l'AFP Rosemary Dray Spira, épidémiologiste et directrice adjointe chez EPI-PHARE. L'idée était de comparer le risque de cancer des enfants conçus sous PMA à celui des enfants conçus de façon naturelle. Les résultats ont permis de constater que le risque n'augmentait pas, quelle que soit la méthode de conception.

Pour autant, l'étude a mis en lumière "une légère augmentation du risque de leucémie" chez les enfants conçus via une fécondation in vitro (FIV). "Sur 20.000 enfants entre 0 et 10 ans, environ 10 seront atteints d'une leucémie dans la population générale ; d'après notre estimation, pour les enfants nés par FIV, on en aura entre 13 et 14, le risque supplémentaire est donc très rare", a néanmoins relativisé Rosemary Dray Spira. À titre de comparaison, le risque de mortalité infantile est plus élevé pour l'ensemble des bébés : 74 décès sont comptabilisés pour 20.000 naissances.

L'étude ne permet pas d'expliquer pour le moment le très léger risque supplémentaire de leucémie pour les enfants conçus grâce à une PMA. Elle peut être "liée aux techniques de l'AMP elles-mêmes, aux facteurs d'infertilité parentaux ou au cumul des deux", a reconnu Patricia Fauque, responsable du Centre d'AMP de Dijon. L'identification des mécanismes sous-jacents de cette augmentation devra faire l'objet de nouvelles recherches, ont précisé les chercheuses.