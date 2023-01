Ruptures de stock en pharmacie : quels sont les (très nombreux) médicaments touchés ?

Et cette tendance n'est pas nouvelle. Elle a commencé il y a 12 ans, selon le président du syndicat de pharmaciens, et a été multipliée par deux en un an. En conséquence, ces professionnels passent une partie de leur temps de travail à trouver des équivalents aux médicaments manquants. "Par exemple, il y a deux ans, une pharmacie passait en moyenne six à sept heures par semaine" à cela, "aujourd'hui elle y passe 12 heures par semaine", assure Pierre-Olivier Variot.

Les pharmaciens ont plusieurs solutions : trouver un générique s'il en existe un, contacter directement leurs fournisseurs, ou en dernier recours, rappeler le médecin du patient pour lui trouver un médicament équivalent. "C'est très chronophage pour les pharmaciens, [...] et c'est aussi une source d'angoisse pour les patients", regrette-t-il, expliquant devoir parfois faire "des pieds et des mains" pour obtenir les médicaments de certains patients, sans pour autant savoir s'ils seront toujours disponibles le mois prochain.

Même constat du côté de François Tran, pharmacien à Rennes, dont la moitié des lignes de la commande quotidienne de produits est en rupture de stock. "Généralement, on arrive à se débrouiller, et si on n'a pas d'autre possibilité, on renvoie les patients vers d'autres pharmacies", témoigne-t-il dans le reportage de TF1.