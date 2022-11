Pénurie de dentistes : en Normandie, six mois d'attente pour avoir un rendez-vous

À chaque appel, c’est la même galère. Dominique n’arrive pas à trouver un dentiste près de chez elle. Pour se soigner, elle doit faire une heure de route et cela lui coûte cher. "Deux fois 88 kilomètres minimum, ça me fait presque 40 euros aller-retour", explique Dominique. Il manque 800 dentistes en Normandie. Pour en consulter un, Dorian change de région et part à deux heures de route.