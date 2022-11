Pénurie de médicaments : où en est la relocalisation ?

De 405 ruptures de médicaments en 2016, on est passé à plus de 2 000 l’an dernier. Parmi les explications : la mondialisation de la production. En pleine pandémie, le gouvernement a débloqué 120 millions d’euros pour aider les industriels à relocaliser en France. Un défi relevé par l’usine Seqens à Roussillon (Vaucluse). Dans deux ans, 10 000 tonnes de paracétamol sortiront d’ici par an, soit un tiers des besoins européens.

Ironie de l'histoire, juste en face d'un atelier à l'abandon où l'on fabriquait du paracétamol il y a 14 ans. Depuis, toute la production est partie en Chine. La rapatrier n'est pas simple. "Entre juin 2020 et juin 2021, nous avons développé un nouveau procédé pour trouver une nouvelle façon de consommer ce principe actif. Il faut consommer moins d'énergie, moins d'eau et moins de matières premières", explique un responsable.