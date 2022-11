VIDÉO - Pénurie de médicaments : où en est la relocalisation de la production en France ?

Même tension d’approvisionnement pour le paracétamol sous certaines formes. Pour éviter la panne sèche, chaque pharmacie reçoit un seul carton par mois et chaque patient, deux boîtes maximums, comme pendant le Covid. Ce dernier "a compliqué les choses, c’est sûr. Je pense que ça a mis beaucoup d’entreprises à l’arrêt et elles ont du mal à reprendre le rythme, et puis après, il y a les problèmes qu’on connaît en Ukraine et ça, c’est beaucoup lié au cartonnage, au verre, à l’aluminium et ça augmente les ruptures", affirme Grégoire Colomb.

De 405 ruptures de médicaments en 2016, on est passé à 2160, soit cinq fois plus, en 2021. Parmi les explications, la mondialisation croissante de la production : 80% des principes actifs viennent désormais d’Asie. En pleine pandémie, en 2020, Emmanuel Macron s’était engagé à relocaliser au plus vite une partie de cette production. Le gouvernement avait alors débloqué 120 millions d’euros pour aider les industriels à revenir en France.