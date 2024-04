Pénurie de médicaments : le ras-le-bol des pharmaciens

Depuis des mois, les pénuries de médicaments ont bouleversé le quotidien des pharmaciens. 4 900 références manquent dans leurs rayons, avec des patients parfois démunis et à qui il faut trouver des solutions.

Antibiotiques, gouttes pour le traitement des yeux, ou encore antiépileptiques, la pharmacie manque régulièrement de certains médicaments. Dans ces cas-là, Béatrice n'a pas le choix. Elle doit trouver des solutions. Des recherches très chronophages, elle peut y passer jusqu'à douze heures par semaine. Encore plus problématique, la pénurie des médicaments contre le cancer par exemple.

En 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a enregistré plus de 4 900 signalements de rupture de stock. Une situation parfois difficile à gérer pour les clients. Alors pourquoi cette pénurie ? Plus de 80% des agents actifs, comme le paracétamol pour le Doliprane, sont produits en Inde et en Chine. Sauf qu'aujourd'hui, ces pays n'arrivent plus à suivre la demande mondiale grandissante.

Autre raison, la France étant le pays où les médicaments sont les moins chers d'Europe, les industriels préfèreraient vendre leurs produits ailleurs. Les syndicats de pharmaciens appellent toutes les officines à la grève le 30 mai prochain.

TF1 | Reportage N. Robertson, S. Hernandez, J. Maviert