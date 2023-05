VIDÉO - Traitement contre l'épilepsie : le cri d'alarme d'une mère face à la pénurie de Sabril

Les pénuries de traitements se sont multipliées ces derniers mois en France. Selon le dernier baromètre France Assos Santé, 37% des Français ont été confrontés à une pénurie de médicament cette année. C'est huit points de plus qu'en 2022. Récemment, c'est la pilule abortive qui a connu des tensions dans son approvisionnement. En avril, Laurence Cohen, rapporteuse de la commission d'enquête sur le sujet au Sénat, avait dénoncé sur TF1info ces tensions récurrentes sur plusieurs traitements, pointant "les mêmes causes : la concentration sur un site unique, ce qui rend vulnérable la production, et le fait qu’au niveau de la propriété intellectuelle, souvent, c’est un brevet qui est détenu par un laboratoire, ce qui empêche de pouvoir faire, par exemple, des génériques".

Face à cette situation, un comité de pilotage de travail interministériel entre les ministères de la Santé et de l'Industrie doit se tenir d'ici la fin du mois de mai pour identifier une liste de médicaments dits stratégiques pour la santé. "Un plan blanc médicaments, activable en cas de situation exceptionnelle, nécessitant de prendre des mesures fortes pour sécuriser la prise en charge de nos concitoyens, sera préparé", avait annoncé le ministre de la Santé, François Braun, en février dernier.