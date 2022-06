Pénurie de soignants : les urgences ferment à 20 heures

La journée se termine aux urgences de Moissac. Une journée plutôt calme pour le docteur Sophie Tolou. Elle a vu depuis la matinée une vingtaine de patients et s'apprête à entamer une nuit de garde. Dernière transmission pour la relève infirmière. Et comme chaque jour, à 20 heures, l'accès direct aux urgences est terminé. Depuis six mois, le soir, les patients doivent passer par un interphone. Il est relié au 15, le Samu, basé à 30 km de là, qui va orienter les patients vers un établissement plus adapté.