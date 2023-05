Pénuries de médicaments : où en est la liste des traitements critiques promise par le ministre de la Santé ?

Depuis de nombreux mois, les pharmaciens et les patients font face à une pénurie généralisée de médicaments. "On refuse 10 personnes par matinée" déplore Sophie Brunet, pharmacienne. "Quand on reçoit nos commandes, on a des pages et des pages de produits en rupture de stocks qu'on ne reçoit pas", ajoute-t-elle.

Parmi les médicaments manquants se trouvent des corticoïdes, des antiépileptiques, des crèmes et des antibiotiques courants, comme l'Amoxicilline. "Pour un gamin qui a une otite, c'est pas normal qu'on n'ait pas d'Amoxicilline", regrette encore la pharmacienne.