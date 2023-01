VIDÉO - Personnel soignant : vers la fin des 35 heures à l'hôpital ?

Stéphanie et Georges sont tous les deux infirmiers. Après 20 ans de carrière à l’hôpital public, ils travaillent souvent 40 à 45 heures par semaine. "Les 35 heures, je ne les ai jamais connues en fait", témoigne Georges dans le reportage de TF1 en tête d'article, "35 heures, c'est dans les papiers. (…) en réalité, on fait 8 à 9 heures par jour". À ses côtés, Stéphanie abonde dans le même sens : "On est tout le temps sollicités pour faire des heures, des heures, des heures, on est content parce qu’on a un peu plus de salaire (...), mais au final, la fatigue est là". Emmanuel Macron a dénoncé la "rigidité" des 35 heures appliquées au cas des hôpitaux, faut-il y voir le signe avant-coureur d'une fin de la semaine de 35 heures pour les soignants ?