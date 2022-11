Pénuries : pourquoi certains médicaments sont introuvables en pharmacie

Ces ruptures sont principalement causées par des manques de matières premières et des capacités de production insuffisantes. Seule solution : constituer des réserves dès que les produits sont disponibles. "C'est un cercle vicieux, car on fait du surstock, ce qui déstocke encore plus les grossistes-répartiteurs (...) moi, j'essaye localement d'avoir les traitements pour mes patients", rapporte Alexandre Mallet, pharmacien. Et s'il lui manque un produit, il conseille à ses clients de se rendre à l'étranger. C'est plus cher, mais disponible immédiatement.