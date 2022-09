Pilule du lendemain : gratuite pour toutes les femmes

La pilule du lendemain est une contraception d'urgence à prendre dans les 24 à 72 heures après un rapport non protégé pour éviter une grossesse non désirée. Cette pharmacienne constate que la demande se fait de plus en plus naturellement. Depuis quelques années, elle est délivrée gratuitement aux mineurs, et sur ordonnance pour les jeunes femmes de 18 à 26 ans.