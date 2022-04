Pizza contaminée à la bactérie E.coli : comment les enquêteurs ont remonté la piste

En mi-mars, il y avait deux décès. Le nombre de cas ont doublé et neuf régions sont concernées. Trois malades sur quatre ont consommé ces pizzas. La découverte d'une pizza contaminée va entraîner, le 18 mars dernier, le retrait immédiat des produits des rayons et la réalisation de prélèvements dans l'usine de fabrication. Les résultats ne sont pas encore tombés. Mais pour les autorités sanitaires, le lien entre les 41 cas désormais recensés et les pizzas ne fait plus aucun doute. Mais où la bactérie s'est-elle glissée ? Dans la farine, la sauce ou un autre ingrédient ? L'enquête est loin d'être terminée.