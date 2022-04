Pizzas Buitoni : l'usine de Caudry mise à l’arrêt

Plus aucune pizza ne sort de cette usine Buitoni au Nord du pays, par ordre du préfet. Par un arrêté pris le 1er avril et rendu public seulement ce mercredi, il dit constater un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire dans l'établissement. C'est la conclusion de deux inspections réalisées le mois dernier, après la découverte de deux décès et plusieurs dizaines de cas d'insuffisance rénale chez des enfants, liés à la contamination à la bactérie E.Coli. La plupart auraient consommé des pizzas surgelées produites sur le site.