Pizzas surgelées : de nouvelles contaminations ?

À lire le compte rendu médical, Christina et Éric n'ont aucun doute. C'est bien une pizza Buitoni qui a valu à cette mère de famille six jours d'hospitalisation pour une sévère intoxication alimentaire. Elle a été infectée par deux bactéries : la E.coli et la Shigella. Mais la pizza consommée est de la gamme Bella Napoli, différente de la Fraich'Up retirée des magasins car elle a été suspectée d'avoir rendu gravement malade une cinquantaine d'enfants depuis le mois de janvier.