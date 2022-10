Plan de sobriété : l'eau froide est-elle aussi efficace pour se laver les mains ?

L'eau chaude serait même plus nocive que l'eau froide pour la barrière cutanée de la peau, lorsque celle-ci est longuement plongée à l'eau, relève une récente étude publiée en janvier dernier par une dizaine de chercheurs dans la revue médicale internationale Journal of Clinical Medicine, destinée à mesurer les effets de l'intensification des lavages de mains pendant la crise sanitaire. "Il est conseillé d'utiliser de l'eau froide ou tiède pour se laver les mains et d'éviter l'eau chaude", confirment-ils. La modulation de la température de l'eau permettrait même selon eux de "prévenir les poussées chez les patients ayant déjà souffert de maladies inflammatoires de la peau sur les mains".

Autre intérêt de l'eau froide : "la stagnation d’eau chaude dans les ballons et les canalisations favorise la multiplication des bactéries", relève le Centre d'information sur l'Eau auprès de Ouest-France.

En France, le ministère de la Santé ne préconise aucune température précise, tant que les mains sont lavées à l'eau et au savon pendant 30 secondes, sans oublier aucun centimètre de peau et en veillant à se sécher les mains avec une serviette propre. Attention en effet à ne pas expédier le lavage à cause de l'eau froide ! Reste aussi, faute de robinet et de savon, l'option de la solution hydro-alcoolique, tout aussi efficace selon le gouvernement.