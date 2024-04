Santé des pharmacies : les petites officines en déclin, les géants de la para s'envolent

Le nombre d'officines diminue, année après année. Depuis 2013, 3000 pharmacies ont fermé en France, principalement à la campagne. Parallèlement, d'autres prospèrent, voire s'agrandissent, en vendant bien d'autres choses que des médicaments.

Entre le Morbihan et les Côtes-d'Armor, Plouray, un petit village de 1000 âmes, où l'emblématique croix verte s'est éteinte il y a six mois. Justine Baroan a dû baisser le rideau, après 18 ans passés dans sa pharmacie. "Quand ce n'est plus rentable, ce n'est plus rentable, donc ça ne sert à rien de rester et s'endetter encore plus", constate la pharmacienne. En quelques années, elle est passée de 100 à 20 clients par jour. Difficile pour elle d'éviter la liquidation judiciaire. "Quand je me suis installée, on avait un médecin traitant qui drainait beaucoup de population dans les alentours. Quand il a pris sa retraite, les choses ont commencé à se dégrader", ajoute Justine Baroan. Et les cas comme celui-ci se multiplient en France, où on enregistre 276 fermetures de pharmacies en 2023.

En dix ans, 3000 pharmacies ont disparu

La première cause serait le manque de médecin dans les petites communes, conséquences, les ordonnances se raréfient. Les syndicats de pharmaciens, eux, mettent en avant une autre explication, un prix de médicament trop bas. "L'Assurance maladie, chaque année, nous rabote le prix du médicament. Ils ont beaucoup beaucoup diminué ces dernières années. Il n'y a plus assez de rémunération pour faire vivre une officine de petite taille", précise Philippe Besset, président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). En dix ans, la France a perdu plus de 3000 officines. De 22.706 en 2013, elles étaient 19.966 en 2023. Pourtant, paradoxe, leur chiffre d'affaires ne cesse de grimper : +7% en 2021, +6% en 2022, mais comment l'expliquer ?

Une offre plus complète et plus de possibilités dans la négociation des prix avec mon fournisseur Paul Morel, pharmacien titulaire

Aujourd'hui, de plus en plus de pharmaciens quittent leurs petites officines pour rejoindre de grosses structures. "Je suis dans une pharmacie d'environ 700m², qui permet de poser un espace plus grand, plus lumineux...", témoigne un pharmacien, dont la surface de vente a été multipliée par dix, tout comme son nombre de clients. Un argument de poids qui facilite les négociations sur les crèmes, les lotions ou encore les compléments alimentaires. Dans ces endroits, la moitié des revenus proviennent de la parapharmacie. "Le fait de pouvoir accéder à une plus grande pharmacie, avec plus d'espace, ça permet d'avoir une offre plus complète, et aussi d'avoir plus de possibilités dans la négociation des prix avec mon fournisseur", ajoute Paul Morel, pharmacien titulaire.

À l'origine du succès grandissant de ces dernières, beaucoup de cosmétiques à petit prix, créant des pharmacies semblables à des supermarchés. "Le patient a une autre approche. Il n'attend plus d'être malade pour se soigner. Il s'entretient pour ne pas être malade. Aujourd'hui, la petite pharmacie qui ne s'est pas diversifiée, qui n'est restée que sur la délivrance du médicament, n'arrive pas à soutenir le changement de cette prise en charge de la santé en France", estime David Abenhaim, président du groupement "Pharmabest". L’autre défi à relever pour sauver l'avenir des pharmacies est de séduire les étudiants. En 2023, 30% des places sont restées vacantes sur les bancs de l'université.