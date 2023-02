Pollution, risques pour la santé... Pourquoi vous devriez utiliser moins de lingettes

Il faut donc a minima les jeter à la poubelle (aux ordures ménagères et non recyclables), et progressivement apprendre à s'en passer, par exemple avec des chiffonnettes microfibres pour le ménage, comme le recommande l'Ademe, et des cotons réutilisables pour les produits de beauté. Certains y arrivent déjà : "Je me sers beaucoup de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude" pour l'entretien de la maison, explique à TF1 une cliente dans un supermarché.

Mais il est parfois difficile de changer ses habitudes, même si les lingettes sont aussi plus chères - 16 fois plus coûteuses en moyenne que les autres produits d'entretien. "J'essaie de trouver des alternatives, mais avec la contrainte du temps, c'est plus facile", concède un autre.