VIDÉO - Pourquoi boire de l'eau debout est-il déconseillé ?

Outre la position, le débit auquel on boit n'est pas sans conséquence. Ainsi, lorsqu'on ingère trop vite de l'eau, la salive, essentielle à la digestion, se dilue et le corps ne peut pas l'absorber correctement. En outre, les reins ne peuvent pas éliminer plus d'un litre par heure. D'où le fait qu'il est préférable de prendre plusieurs petites gorgées étalées dans la journée.

Il est à noter par ailleurs qu'au-delà de trois litres d'eau absorbés par jour, il n'est plus question d'hydratation, mais d'un trouble du comportement alimentaire (TCA) qu'on nomme la potomanie. En cas d'absorption de quantités d'eau trop importantes, plusieurs symptômes peuvent survenir dont la confusion, la désorientation, les nausées ou encore les vomissements. Dans de rares cas, l’intoxication par l’eau peut même "provoquer un gonflement du cerveau et devenir fatale", alertait Presse santé l'été dernier. De plus, boire de l'eau froide trop vite serait susceptible de dilater la poche gastrique et de générer des maux de ventre. Le dernier conseil avisé en la matière serait enfin de ne pas hésiter à boire le matin à jeun, afin d'éliminer l’acidité accumulée pendant la nuit.