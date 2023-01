Pourquoi y a-t-il un risque plus élevé de faire une crise cardiaque à Noël ?

Pour éviter l'infarctus ou en limiter les effets, rien de mieux que de le repérer en amont. "La crise cardiaque se manifeste le plus souvent par une forte douleur dans la poitrine, complètement inhabituelle et qui dure plus de 20 minutes", raconte le cardiologue. "C'est le premier symptôme de l'infarctus, qui doit faire appeler le Samu (15) le soir de Noël, et tous les autres soirs d'ailleurs".