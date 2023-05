VIDÉO - Pourquoi la vente de médicaments à l’unité fait grise mine

Vous en avez forcément dans un placard de votre salle de bain. Des médicaments que vous avez probablement oubliés. Au total, nous en aurions chacun en moyenne 1,5 kilo par an qui ne nous servent à rien. "Ça arrive, à chaque fois que je vais chez le médecin, qu’il me donne trop de médicaments", affirme un homme interrogé par TF1. "Après, je les jette et je me rends compte que je suis obligé de m’en refaire prescrire d’autres parce que les dates sont déjà dépassées", poursuit un autre. "C’est vraiment du gâchis", estime une femme.

Pour éviter ce gaspillage, depuis un an, la loi permet aux officines de vendre certains médicaments comme les antibiotiques à l’unité. Michel Siffre, pharmacien, joue le jeu. Il délivre juste ce que le médecin a prescrit. "Hop, les dix comprimés et le patient aura sa boîte ouverte évidemment mais avec la notice et son traitement à l’unité près", montre-t-il, dans le reportage du 20H en tête de cet article.