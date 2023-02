VIDÉO - Pourquoi sommes-nous quasiment tous en dette de sommeil ?

Résultat : des nuits trop courtes et pas assez réparatrices. Un phénomène qui touche en particulier les plus jeunes : un jeune sur deux perd, en effet, chaque semaine l'équivalent d'une nuit de sommeil. En moyenne, cette partie de la population dort sept heures, soit deux heures de moins que nécessaire par nuit. Un rythme amputé notamment par les horaires scolaires imposés. Alors que, jusqu'à 24 ans, la phase physiologique voudrait qu'on se couche plus tard et qu'on dorme plus tard, les jeunes sont pourtant calés sur le rythme des adultes.