VIDÉO - Première mondiale : paralysé, il remarche grâce à des implants

Il a toujours rêvé de remarcher, c'est désormais possible. Il y a 12 ans, Gert-Jan Oskam a été victime d'un accident de vélo qui a entraîné une lésion de sa moelle épinière et l'a empêché de retrouver l'usage de ses jambes. Jusqu'à ce que des chercheurs suisses lui proposent de tester une technologie révolutionnaire.

L'Américain a alors accepté de se faire poser deux implants à la surface de son cerveau, et un autre sur sa moelle épinière. Un dispositif qui lui permet aujourd'hui de se lever de son fauteuil roulant, et de marcher grâce à un déambulateur. "Je dois dire par la pensée que je vais faire un pas, alors le système est capable de récupérer cette information et de stimuler mes jambes, et je marche", explique-t-il.