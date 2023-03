VIDÉO - Prix peu clairs, pratiques trompeuses... Les coachs "bien-être" épinglés par la DGCCRF

La Répression des fraudes s'est penchée sur cette nouvelle profession et ses pratiques. Elle a constaté que 80% des coachs contrôlés présentent au moins une anomalie. Le manque d'information aux consommateurs est la plus courante, notamment sur le manque de clarté des prix qui varient entre 50 et plus de 100 euros l'heure. De plus, des pratiques commerciales trompeuses ont été constatées chez 20% d'entre eux. Et là, les conséquences peuvent être plus graves.