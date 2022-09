Produits de blanchiment des dents : trop de fausses promesses

C'est l'argumentent marketing qui fait mouche : avoir un sourire hollywoodien en seulement quelques minutes. Mais attention, les produits blanchissants peuvent cacher de nombreuses arnaques, et s'avérer dangereux. "On a constaté un taux de fausses promesses considérables : 'élimine plus de 10 ans de tâches sur les dents', 'conçu pour les fanatiques du blanchiment' 'efficace en 15 minutes', 'jusqu'à huit teintes de blanc obtenu en 20 minutes par jour'... tout ceci est globalement faux, car les produits utilisés sont à des doses réglementaires beaucoup trop faibles pour avoir une efficacité", explique Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe des hors-séries pour 60 Millions de consommateurs.

"Actuellement, la législation est très stricte sur l'agent du blanchiment qui est le peroxyde d'hydrogène", précise-t-elle. Seuls les dentistes sont autorisés à utiliser des produits pouvant contenir entre 0,1 et 6% de peroxyde d'hydrogène. Tous les produits vendus en grande distribution et sur Internet doivent, eux, rester sous la barre des 0,1% de peroxyde d'hydrogène, ce qui est extrêmement faible.

Autres promesses non tenues : celles sur les gouttières en plastique contenant un produit blanchissant et à laisser poser durant 15 minutes. "Ce sont des gouttières qui ne sont pas du tout adaptées à la dentition de la personne, donc le produit ne collera pas comme il faut aux dents". La lumière bleue est également inefficace et ne va donner un aspect blanc à la dent que "pendant quelques heures grâce à une forme de rayonnement, avant de retrouver rapidement la même couleur de dent". "Enfin, certains autres produits comme des polisseurs ou des gommes pour les dents sont très abrasifs et là le danger, c'est de s'abîmer l'émail de manière définitive et ainsi d'avoir des dents jaunes de façon définitive", détaille Sophie Coisne.