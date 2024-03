Fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité : comment le secret médical sera-t-il préservé ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a réaffirmé mercredi son intention d'avancer sur la fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité. Des questions se posent toutefois sur la préservation du secret médical. On fait le point sur ce qui se profile.

Le Premier ministre l'a réaffirmé mercredi lors d'une conférence de presse sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Pour lutter contre la fraude à l'identité, et notamment éviter qu'une personne utilise la carte Vitale d'une autre afin d'obtenir des remboursements, le gouvernement souhaite accélérer pour fusionner la carte d'identité et la carte Vitale. "Je ne crois pas que ce chantier était prioritaire" sous le précédent gouvernement, "mais maintenant, il l'est", a déclaré Gabriel Attal, qui avait initié ce projet au printemps 2023 lorsqu'il était ministre des Comptes publics.

Toutefois, si le dossier d'un patient se retrouve intégré dans sa carte d'identité, le secret médical pourra-t-il être préservé ? Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui avait publié des points d'attention concernant la protection des données en mai 2023, le scénario visant à intégrer le numéro de sécurité sociale dans la carte d'identité est "la solution la moins intrusive et la moins risquée".

Le numéro de sécurité sociale pas écrit sur la carte

La CNIL a toutefois formulé plusieurs recommandations pour que la protection des données soit assurée avec cette fusion. L'une d'elle indique que le numéro de sécurité sociale devra impérativement être "inscrit dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles 'cartes d’identité électroniques' et non pas écrit sur la carte, même avec un QR code". Le numéro serait ainsi uniquement lisible par les outils et professionnels de santé.

C'est justement ce que promet le gouvernement. L'exécutif assure ainsi que tout sera sécurisé grâce à une puce divisée en deux parties indépendantes, avec les informations d'identité d'un côté, et de l'autre, celles liées à la Sécurité sociale. Lors d'un contrôle d'identité, par exemple, l'agent n'aura évidemment pas accès au dossier médical de la personne.

Capture vidéo LCI

L'application du secret professionnel

Dans ses recommandations partagées en mai dernier, la CNIL a également appelé à "mettre en œuvre des mesures de sécurité particulières afin de garantir que le NIR [le numéro de sécurité sociale, NDLR] ne soit pas communiqué à d’autres acteurs". Il faudrait également "prévoir l’application du secret professionnel à toute personne accédant au NIR sur la carte d’identité, notamment au moment de la création du titre" par les services de mairie.

Enfin, la Commission a souligné que, la carte Vitale n'étant pas obligatoire, tout assuré devrait pouvoir s'opposer à l'inscription de son numéro de sécurité sociale sur sa carte d'identité, et qu'il faudrait donc prévoir des alternatives à l'utilisation de la carte d'identité.

Une carte unique en Belgique

En Belgique, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article, la carte unique a été adoptée en 2013. Lorsque les Belges se rendent chez un professionnel de santé, ils l'introduisent dans un lecteur de carte qui permet d'être identifié via un dossier médical global électronique, puis de se faire rembourser via son compte bancaire. Même les ordonnances sont accessibles sur cette carte unique, les versions papiers ayant disparu.

En France, l'Assurance maladie étudie le projet et doit rendre ses conclusions cet été. Pour le docteur Ludovic Pinson, médecin généraliste à Limoges (Haute-Vienne), cette carte unique serait rassurante au moment de recevoir de nouveaux patients. "Si on a une carte d'identité fusionnée avec la carte vitale, [il faut] être certain de mettre les éléments médicaux dans la bonne carte vitale, dans le bon dossier médical correspondant à la bonne personne", souligne-t-il.

Ce projet de fusion des deux cartes s'inscrit dans une volonté du gouvernement de continuer à dématérialiser les documents administratifs. Après le permis de conduire et la carte d'identité, qui peuvent être accessibles sur l'application France Identité, la carte grise et l'attestation d'assurance pourraient à leur tour rejoindre votre portefeuille numérique.