VIDÉO - Prothèses auditives et centres de santé : pourquoi l'Assurance maladie les surveille de près

La lutte contre les fraudes à l'Assurance maladie a été renforcée, avec 466 millions d'euros de détournements identifiés en 2023. Les prothèses auditives ainsi que les centres de santé sont deux secteurs particulièrement concernés.

Depuis 2019, les prothèses auditives sont remboursées à 100% par la sécurité sociale, et de nombreuses entreprises spécialisées sont apparues. Certaines font du démarchage et se déplacent pour équiper les clients à domicile, ce qui est interdit. En 2023, 21 millions d'euros de fraude à l'Assurance maladie ont été identifiés dans ce secteur, sur les 466 millions d'euros détournés toutes spécialités confondues.

"On ne s'occupe que de personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer. On n'intervient qu'à domicile, on est dans le cadre réglementaire", explique par téléphone une entreprise de prothèses auditives. Pourtant, c'est interdit, comme le rappelle le président du syndicat des audioprothésistes, Brice Jantzem : "Le diplôme d'audioprothésiste ne concerne que les audioprothésistes. On ne peut pas le confier à une aide-soignante."

Facturations multiples ou actes fictifs dans les maisons de santé

Une autre fraude fréquente à l'Assurance maladie est pratiquée par des centres de santé, regroupant plusieurs professions, et dont le nombre a augmenté ces dernières années. Si beaucoup sont vertueuses, certaines pratiquent des facturations multiples, en pratiquant des actes injustifiés ou en déclarant des soins fictifs, ce qui représente 58 millions d'euros de fraude identifiée en 2023, contre sept millions en 2022.

Des mesures ont été mises en place pour lutter contre ces détournements, affirme le directeur général de l'Assurance maladie Thomas Fatôme : "Désormais leur installation est plus encadrée, ils doivent déposer un brevet de santé, ils doivent se conventionner avec l’assurance maladie, et l’Agence régionale de santé peut refuser l’installation."

Une nouvelle équipe de 60 cyber-enquêteurs a également été mise en place par l'Assurance maladie pour traquer les fraudeurs. L'organisme vise 700 millions d'euros de fraude détectée et stoppée en 2027.