Comment savoir si on est hypersensible ? Ces signes qui ne trompent pas

Que faire alors si l'on coche toutes ces cases ? "La première chose pour un hypersensible, c’est de réussir à se comprendre", explique Fabrice Midal, philosophe spécialiste du sujet interrogé par TF1. "La deuxième clé, c’est d’apprendre comment se débrouiller, parce qu’il a le sentiment d’être sur l’autoroute en sens inverse et il est hyper inquiet." Et Sarah, hypersensible qui témoigne dans le reportage, de souligner que cet état psychologique surgit lorsqu'"Il y a trop d’interactions, trop d’informations" : "Je peux tenir une heure, mais je suis obligée au bout d’un moment de me réfugier dans un endroit où je suis seule, où il n’y a pas de bruit, parce que j’en ai besoin viscéralement".

Aussi, les hypersensibles peuvent hâtivement donner l'impression à celles et ceux qui le sont moins, ou pas du tout, de passer pour des adeptes de la prise de tête avec eux-mêmes. Mais c'est infiniment plus profond que du narcissisme hypertrophié ou une simple contrariété avec le monde extérieur : c'est une façon d'être soi, de se comporter, de tout ressentir intensément, comme transpercé par des émotions infinitésimales et imperceptibles au commun des mortels, là où d'autres ne ressentent strictement rien."Ce qualificatif sonne encore trop fréquemment comme un couperet et la désignation d’un vilain défaut", déplore le psychanalyste Saverio Tomasella, sollicité par TF1info dans cet autre article. Selon lui, il faut au contraire louer l'hypersensibilité tant elle signifie, au contraire, "vivre ses émotions de façon plus intenses et plus variées, qu'elles soient agréables ou pénibles", et ceux qui en sont touchés se distinguent des autres par "leur empathie, leur intuition, leur créativité, leur originalité, leurs émotions fortes ou encore leur sens du détail".