Psycho : le "small talk", l'art de papoter de tout et de rien avec son voisin

Parler de vos vacances au chauffeur taxi ? Impossible. Discuter de la pluie et du beau temps avec la gardienne ? Pas le temps. Bavarder avec le coiffeur ? Même pas en rêve. Discuter du menu de la cantine à la machine à café avec Francis de la compta ? No way. Ne cherchez plus, vous avez du mal à composer avec ce que l’on appelle communément le "small talk", ce processus de "conversation anodine" destiné à briser la glace, qui relève des conventions sociales. Un art qui, chez certains, demande un effort surhumain tant la banalité des amorces les consternent et qui, chez d’autres, se révèle une seconde nature sur le mode "parler de comment j’ai beurré la tartine de Nutella de Kevin pour le goûter ? Mais bien sûr que je le peux !".

Selon Laurie Hawkes, psychologue et auteure de La force des introvertis (éd. Eyrolles), les adeptes du "small talk" sont "dans une sorte de boucle vertueuse" : "Plus ils papotent, plus ils savent échanger ainsi, mieux ça se passe." Et les autres, où se situent-ils ? "Les réfractaires à cet art sont ceux qui détestent notoirement le bavardage, ils préfèrent le silence ou bien une conversation importante. Ils s’expriment en réaction aux façons de vivre des extravertis, qui étaient il y a encore peu la norme ; quand on ne parle pas et qu’on préfère le retrait, on est vu comme asocial, bizarre, etc." D’où une aversion grandissante pour la norme du "small talk".