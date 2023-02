VIDÉO - À quel âge est-on le plus heureux dans la vie ? Ce qu'en dit la science

La chercheuse Begoña Álvarez, de l’Université de Vigo (Espagne), a tenté d’y répondre de manière scientifique. Pour cela, elle a interrogé 17.322 adultes, âgés de 50 à 80 ans, issus de treize pays européens. Les participants à l’étude devaient répondre à trois questions : "En regardant votre vie, y a-t-il eu une période distincte pendant laquelle vous avez été plus heureuse que pendant le reste de votre vie ? Si oui, quand cette période de bonheur a-t-elle commencé ? Quand cette période s'est-elle arrêtée ?".

Conclusion, l’âge auquel on a le plus de chance d’atteindre le bonheur se situerait entre 30 et 34 ans. La possibilité de vivre la période la plus heureuse de sa vie "reste relativement élevée aux âges adjacents" à ces quatre années, précise la chercheuse, dans les travaux ont été publiés dans la revue Social Indicators Research. Le plus souvent, cela coïncide au moment où on est installé professionnellement et familialement. À l'inverse, la période la moins épanouissante se situe entre 10 et 14 ans, ce qui correspond plus ou moins au début de l’adolescence, et après 70 ans.