Puis-je me faire vacciner à la pharmacie ? Le 20H vous répond

Pour une vingtaine d’autres vaccins courants, contre le tétanos ou encore la coqueluche, "ça n’est possible que dans certaines officines, qui ont obtenu l’autorisation", explique Bruno Maleine, de l’Ordre national des pharmaciens. Attention, il vous faut une ordonnance de votre médecin et avoir plus de 11 ans. Cela exclut de fait les bébés ou les jeunes enfants, "pas les préadolescents qui peuvent être vaccinés contre le papillomavirus".

"Tous les tarifs sont conventionnés", rappelle Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France. Autrement dit, ils sont encadrés par la loi. Sur présentation de votre carte vitale, la prise en charge de la sécurité sociale sera automatiquement déduite du montant à régler.