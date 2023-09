Punaises de lit : comment les repérer chez soi et identifier les piqûres ?

Les opérations de traitement se multiplient chez les particuliers pour tenter de s'en débarrasser, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les professionnels appelés à la rescousse donnent quelques conseils pour repérer la trace de ces petites bêtes avant de pulvériser le moindre insecticide.

En premier lieu, vous devez inspecter le matelas et "les lattes de votre sommier, généralement celles qui sont près de la tête qui est l'endroit le plus chaud de notre corps. Et si vous voyez des petits points noirs, vous déboîtez la latte. Autres endroits les plus courants : le lit, les plinthes et les prises", explique Mickaël Chapon, dirigeant de l'entreprise "M2B Bio Solution", à Nantes. Comptez, en général, 350 euros pour une intervention et 24h sans pouvoir dormir dans sa maison. Regardez aussi avec attention les recoins de la pièce : interstices entre les lattes de parquet, fissures murales, pieds de lit… Ces nuisibles aiment les endroits sombres et y passent la majeure partie de la journée.

Si vous avez la moindre suspicion, voici les signes qui ne trompent pas : si vous ressentez des piqûres suivies de démangeaisons et qu'elles sont le plus souvent alignées sur la peau, ce sont certainement des punaises de lit. Autre indice caractéristique : la présence de traces de sang sur le matelas et sur les draps provoquées par les déjections.