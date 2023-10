Punaises de lit : pas de "motif à une panique générale", promet le ministre de la Santé

Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l'achat de seconde main et d'une résistance croissante aux insecticides. Elles ont infesté plus d'un foyer sur dix en France ces dernières années, quel que soit le niveau de revenus des personnes touchées.