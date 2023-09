VIDÉO - Punaises de lit : "Il faut agir vite", alerte sur LCI le premier adjoint à la mairie de Paris

D'où l'importance d'une "prise de conscience" collective, mais surtout la mise en place d'un "plan coordonné" entre les collectivités territoriales et l'État, pour pallier "des trous dans la raquette en matière de prévention et de traitement", a martelé l'élu. À l'échelle de la capitale, "nous avons un plan depuis 2018, mais 3,6 millions de personnes viennent chaque jour à Paris et les punaises de lit ne s'arrêtent pas au périphérique", a-t-il appuyé. "On a besoin de travailler tous ensemble", a-t-il insisté, notamment en vue des JO organisés dans la ville l'année prochaine, sur lesquels ne pèsent "pas de menace" liée aux punaises de lit mais qui représenteraient "l'opportunité (...) de mettre beaucoup de monde de se mettre autour de la table".

Il appelle ainsi à une prise en charge des coûts de désinfestation pour les foyers les plus modestes, sur le modèle de ce qu'applique la ville de Paris depuis plusieurs années. "Des gens renoncent à faire des traitements par manque de moyens", renforçant aussi le risque de contamination dans les logements voisins et dans les transports, a déploré l'élu. "Il faut agir le plus tôt possible, informer sur la détection, les mesures de prévention et de traitement", a-t-il aussi énuméré. Selon lui, un accent doit être porté en particulier sur les lieux publics très fréquentés : "Il n'y a pas de raison de tomber dans la psychose mais il faut se coordonner, agir vite et efficacement pour éviter que la propagation se développe", a martelé l'adjoint.

La mairie de Paris appelle également à mettre en place une déclaration de signalement obligatoire auprès des Agences régionales de santé (ARS). "Il faut sortir de cette logique de la honte pour rentrer dans une logique de santé publique et de planification", a défendu Emmanuel Grégoire, rappelant que les infestations n'étaient pas nécessairement liées à des "problèmes d'hygiène et de propreté", et que tous les milieux étaient exposés au risque.