VIDÉO - Train, cinéma, hôtel… les punaises de lit sont partout !

Aujourd'hui, des sociétés se spécialisent pour détecter et détruire les punaises de lit, comme celle visitée par notre équipe à Toulouse. On en trouve aujourd'hui dans tous les lieux publics, des hôtels, des hôpitaux, des restaurants. Et surtout quand il fait chaud, une condition qui favorise sa reproduction. Les punaises de lit avaient pratiquement disparu dans les années 1950, grâce aux insecticides. Mais certaines espèces ont développé de meilleures résistances, et leur diffusion est facilitée par notre mobilité et nos échanges, que n'avaient pas nos grand-parents. Car la punaise ne vole pas, ni ne saute, et nous en sommes nous-mêmes les meilleurs propagateurs.