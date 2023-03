Quand des médecins quittent la Sécu faute de revalorisation du prix de la consultation

Quant aux mutuelles, elles remboursent rarement plus de 10 euros. Le médecin, lui, dit ainsi retrouver un rythme de travail décent. "J'ai eu des problèmes de santé parce que physiquement, je ne tenais plus. Je travaillais 70 heures par semaine, c'était infernal. J'ai fait une sciatique paralysante, je me suis retrouvé au fond d'un lit d'hôpital et je me suis dit : 'il faut arrêter les conneries'", raconte-t-il. Du côté des visites à domicile, c'est une ou deux l'après midi, rarement plus. Avec une activité réduite, le docteur Paliard gagne autant qu'avant, en travaillant moins.

Selon les chiffres de la CPAM, un généraliste touche en moyenne 7640 euros net par mois, un cardiologue 13.797 euros net par mois et un radiologue 18.030 euros net par mois, des salaires plutôt confortables, alors pourquoi demander une revalorisation ? Bruno Paliard a la réponse : "Ce sont des médecins qui travaillent plus de dix heures par jour, qui sont épuisés et au bout du rouleau. Donc cet argent, ils n'en profiteront pas parce qu'ils finiront par se suicider ou faire un arrêt cardiaque", lâche-t-il.