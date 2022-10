Que deviennent les médicaments périmés que je rapporte à la pharmacie ? Le 20H vous répond

Que deviennent les médicaments non utilisés ou périmés que j’apporte à la pharmacie ?

Depuis 2009, la redistribution humanitaire des médicaments est interdite. Aujourd'hui, les médicaments que vous déposez à la pharmacie sont incinérés. La chaleur produite est récupérée pour éclairer et chauffer des logements, nous explique Cyclamed, l'association agréée par les pouvoirs publics pour collecter et valoriser les médicaments non utilisés (périmés ou non).

Vous pouvez déposer tous vos médicaments, sirops, comprimés, pommades, gélules dans n’importe quelle pharmacie. C’est la loi, elles sont obligées de les récupérer. Pourquoi c’est important ? D’abord parce que des médicaments que vous n'utilisez pas représentent un risque chez vous : pour les enfants qui peuvent les prendre pour des bonbons colorés, ou pour des personnes âgées, qui risquent de confondre les comprimés. Les accidents domestiques sont fréquents, rappelle Cyclamed.