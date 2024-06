C'est officiel, la consultation chez le médecin généraliste coûtera 30 euros. La convention sera signée ce mardi après-midi et ce nouveau tarif entrera en vigueur au mois de décembre. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les patients ?

Les médecins la réclamaient depuis des années, c'est désormais acté. Les consultations chez les généralistes augmenteront de 3,50 euros d'ici à la fin de l'année 2024, un moyen de compenser la hausse des charges dans les cabinets. "Ça fait 7 ans qu'on attend cette revalorisation. Moi, j'ai deux assistantes et ça me permet de maintenir leur salaire, de maintenir leur emploi et maintenir mon salaire au même niveau", nous explique le Dr Bertrand Legrand.

Plusieurs augmentations

Dès le mois de décembre, la consultation chez le médecin généraliste va passer de 26,50 à 30 euros. Elle pourra même coûter 60 euros pour les consultations longues de patients de plus de 80 ans. Les tarifs vont aussi augmenter chez les spécialistes, jusqu'à 60 euros chez le dermatologue et les pédiatres par exemple.

Autres mesures, les médecins qui s'installent dans les déserts médicaux toucheront un forfait de 5 000 à 10 000 euros selon les zones.

Les augmentations des tarifs ont un coût, soit 1,6 milliard d'euros pour l'Assurance-Maladie. En contrepartie, elle demande aux praticiens de réduire la prescription de médicaments et d'arrêt-maladie. De nouveaux tarifs qui ont aussi un coût pour les complémentaires santé, avec 300 millions d'euros supplémentaires. Vont-elles encore augmenter leurs prix ? "Plus elles ont de coût à absorber, plus de l'autre côté, elles vont augmenter le niveau des tarifs pour leurs cotisants. Ça veut dire qu'elles vont coûter plus cher pour les assurés", nous explique Stéphanie Duraffourd, experte en assurance.

Une mauvaise nouvelle qui pourrait s'ajouter aux augmentations des dernières semaines, notamment la franchise sur les médicaments et le reste à charge sur la consultation médicale. Chacune sont passées de 1 à 2 euros.