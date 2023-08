Bactérie E. Coli : des steaks hachés Charal rappelés dans toute la France

Le site gouvernemental Rappel Conso a émis une fiche de rappel produit pour des steaks hachés frais à 5% de matière grasse, produits par la marque Charal. Les autorités sanitaires appellent les consommateurs qui auraient acheté le produit à le détruire. Des bactéries Escherichia coli (E.coli) ont été détectées dans la chaîne de production. Celles-ci peuvent provoquer, dans la semaine qui suit la consommation, des diarrhées, des douleurs abdominales et des vomissements. Dans 5 à 8% des cas, ces symptômes peuvent évoluer en complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

Les steaks rappelés ont été commercialisés entre le 2 et le 14 août 2023. Leurs dates limites de consommation étaient situées aux 8, 9 et 14 août 2023. Ils étaient vendus dans les rayons des distributeurs Auchan, Carrefour, Casino, Diapar, Francap, Franprix, Leader Price, Intermarché, Leclerc, Match, Monoprix, Simply Market, Système U, Segurel, et Frais Distribution Antona. La procédure de rappel restera en vigueur jusqu'au 5 septembre 2023.