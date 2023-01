Tous les produits de la marque végan "Jay & Joy" rappelés pour risque de Listeria

La listériose, provoquée par la bactérie Listeria Monocytogenes, est la seconde cause de mortalité par intoxication alimentaire avec, en France, quelques dizaines de décès par an. L'incubation dure en général une ou deux semaines, mais peut aller jusqu'à presque trois mois, et les femmes enceintes sont particulièrement menacées, avec vingt fois plus de risque de développer cette infection, qui se traite par antibiotiques. L'infection peut être dangereuse pour le bébé à naître, en favorisant le risque d'avortement ou de naissance prématurée.