"Téléthon des retrouvailles" : les promesses de dons en hausse par rapport à 2021

Cette manifestation a pu revenir à plein sur le terrain cette année, avec des animations dans plus de 13.000 communes. L'édition 2021, qui avait renoué avec le terrain après le confinement de 2020, avait récolté quelque 86 millions d'euros au final, pratiquement au niveau d'avant-Covid. Le compteur reste ouvert quelque temps après l'événement. Après les premières avancées, par exemple contre des déficits immunitaires, les travaux financés par le Téléthon ciblent des pathologies plus complexes, comme les maladies neuromusculaires.

Il y a trois ans, un traitement de l'amyotrophie spinale, maladie qui condamnait les bébés à une mort précoce, a ainsi été mis sur le marché. Cette avancée majeure a permis de sauver la vie de la petite Élisa, rencontrée en 2019 par les équipes de TF1/LCI, et toute première bénéficiaire en Europe de ce traitement. "On lui donnait deux ans à vivre avec la maladie sans traitement, et là, elle a quatre ans et on se dit, c'est magnifique, elle progresse, elle continue de progresser", se réjouit la maman de la petite fille.

Mais le coût de ces médicaments est important : 1,9 million d'euros, pris en charge par l'hôpital. Les scientifiques, eux, demandent un dépistage dès la naissance. Grâce à une modification dans la loi, ce dépistage va être testé dans plusieurs hôpitaux français cette année. Au-delà des maladies rares, qui concernent environ 3 millions de personnes en France, les innovations nées de recherches soutenues par le Téléthon inspirent aussi des solutions thérapeutiques pour des maladies répandues comme les pathologies neurodégénératives ou des cancers.